Exército de Israel pede evacuação de palestinos em Gaza, mas faltam locais seguros na região

Os militares de Israel renovaram nesta segunda-feira, 4, os pedidos de evacuações em massa da cidade de Khan Younis, no sul, onde dezenas de milhares de palestinos deslocados buscaram refúgio nas últimas semanas, enquanto ampliavam sua ofensiva terrestre e bombardeavam alvos em toda a Faixa de Gaza. As operações alargadas, após o termo de um cessar-fogo de uma semana, visam eliminar os governantes do Hamas em Gaza.

A guerra já matou milhares de palestinos e deslocou mais de três quartos da população do território de 2,3 milhões de pessoas, que estão ficando sem locais seguros para onde ir.

Já sob pressão crescente do seu principal aliado, os Estados Unidos, Israel parece estar correndo para desferir um golpe mortal contra o Hamas - se isso for possível, dadas as raízes profundas do grupo na sociedade palestina - antes de qualquer novo cessar-fogo. Mas o número crescente de combates, que as autoridades de saúde palestinas dizem ter matado várias centenas de civis desde que a trégua terminou na sexta-feira, deverá aumentar ainda mais a pressão internacional para regressar à mesa de negociações.