EUA lança 'força de choque' contra fentanil

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira (4), uma "força de choque" contra o tráfico ilegal de fentanil, semanas depois de a China prometer cooperar na luta contra este opiáceo sintético.

Segundo o governo americano, os narcotraficantes, sobretudo o cartel mexicano de Sinaloa, fabricam o fentanil com substâncias químicas procedentes da China e depois o introduzem por contrabando no país através da fronteira com o México.

O novo grupo de ação "utilizará todas as ferramentas à disposição para desbaratar a capacidade dos narcotraficantes de vender este veneno em nosso país", afirmou a secretária do Tesouro, Janet Yellen, citada em comunicado.