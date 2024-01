Duelo entre City e Aston Villa marca 15ª rodada do Campeonato Inglês

O duelo entre o Manchester City de Pep Guardiola e o Aston Villa de Unai Emery é um dos principais jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês, que começa nesta terça-feira (5) com a visita do líder Arsenal ao Luton Town. Depois de deixar dois pontos escaparem no domingo, no empate em 3 a 3 com o Tottenham, o City, atual campeão, tem uma tarefa difícil contra o Villa fora de casa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O time comandado pelo espanhol Unai Emery é uma das revelações da temporada na Inglaterra e atualmente é o quarto colocado na tabela, com apenas um ponto atrás dos 'Citizens' e a quatro dos 'Gunners'.

Depois de empatar seus últimos três jogos na Premier League, o City quer reencontrar a vitória neste duelo entre dois dos treinadores espanhóis com mais títulos internacionais: Guardiola venceu três vezes a Liga dos Campeões e Emery levantou quatro vezes a Liga Europa. O time de Manchester teve um início irregular nesta temporada e sofre com os desfalques no meio-campo, com a saída do capitão Ilkay Gündogan para o Barcelona e a lesão de Kevin De Bruyne, que esteve em campo apenas por 20 minutos. Mas o City tem como maior trunfo o faro de gol do norueguês Erling Haaland, artilheiro do campeonato com 14 gols, além do bom momento do argentino Julián Álvarez. Álvarez, de 23 anos, brilhou no domingo com uma assistência milimétrica para o gol de Phil Foden. Apesar de não contar com grandes estrelas, o Aston Villa cresceu muito de produção desde a chegada de Emery e conseguiu 22 vitórias em 2023.

Villa e City chegarão para seu confronto direto sabendo do resultado do Arsenal. O líder enfrenta o modesto Luton Town, apenas o 17º na tabela. Com seu futebol ofensivo e o brasileiro Gabriel Jesus recuperando seu melhor nível, os 'Gunners' querem aproveitar a rodada para ampliar sua vantagem em relação aos 'Citizens', que atualmente é de três pontos.

O Liverpool, vice-líder, também tem um jogo teoricamente fácil fora de casa, contra o lanterna Sheffiel United. Além disso, os 'Reds' chegam com confiança na boa fase do egípcio Mohamed Salah (10 gols) e do uruguaio Darwin Núñez (4 gols). Outro ponto forte da rodada será o duelo entre Manchester United e Chelsea.