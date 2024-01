Deslizamentos de terra na Tanzânia deixam 63 mortos

As fortes chuvas afetaram a cidade de Katesh no fim de semana, cerca de 300 quilômetros ao norte da capital Dodoma, causando deslizamentos de terra que destruíram casas e arrastaram veículos.

O primeiro-ministro da Tanzânia, Kassim Majaliwa, prestou homenagem, nesta segunda-feira (4), às 63 vítimas mortais dos deslizamentos de terra e das enchentes causadas pelas chuvas torrenciais no norte do país.

"Acreditamos que recuperaremos mais corpos", disse, acrescentando que 116 pessoas ficaram feridas na catástrofe.

O último balanço, informado pela presidente Samia Suluhu Hassan, era de 57 mortos.

As operações de busca e resgate continuam, com a ajuda do Exército, com receios de que as pessoas fiquem presas ou soterradas na lama, disse o primeiro-ministro.

Imagens transmitidas pela televisão mostraram destroços de casas e móveis no meio das ruas.

James Gabriel, funcionário de um mercado, disse que sua família estava desaparecida e que a busca era "muito estressante".

Pelo menos 100 casas foram engolidas pela lama e uma aldeia com 28 famílias foi devastada, disse a comissária regional, Queen Sendiga.