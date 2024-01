Comunicado do Business Wire :TelevisaUnivision

A TelevisaUnivision, Inc. anunciou hoje que sua subsidiária integral, a Univision Communications Inc. (a "Empresa"), fixou o preço de sua oferta de US$ 700,0 milhões de valor principal agregado de 8,000% de notas seniores garantidas com vencimento em 2028 (as "Notas") a um preço de emissão de 100,5%. As Notas estão sendo oferecidas como uma emissão adicional de, e serão consolidadas e formarão uma única série com, o valor principal agregado de US$ 500,0 milhões de notas sênior garantidas de 8,000% com vencimento em 2028 que foram originalmente emitidas em 7 de agosto de 2023. Espera-se que a oferta das Notas seja concluída em 18 de dezembro de 2023, ou por volta dessa data, sujeita às condições habituais de fechamento

A Empresa pretende usar os recursos líquidos da oferta, juntamente com o caixa disponível, para resgatar aproximadamente US$ 700,0 milhões do valor principal agregado em circulação de US$ 1.040,7 milhões de suas notas sênior garantidas de 5,125% com vencimento em 2025, bem como para pagar quaisquer custos, taxas e despesas relacionadas a isso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O resgate deve ocorrer substancialmente simultaneamente ao fechamento desta oferta. Nada nesta divulgação de imprensa constitui um aviso de resgate aos detentores das notas sênior garantidas de 5,125% com vencimento em 2025 da Empresa.