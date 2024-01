Comunicado do Business Wire :RGC Coffee

O reconhecimento da RGC Coffee com a Plataforma Global do Café significa um passo fundamental na promoção do alinhamento de todo o setor para a sustentabilidade do café. Como participante do Relatório Coletivo GCP sobre Compras Sustentáveis de Café, a RGC Coffee reforça sua dedicação em promover práticas sustentáveis na cadeia de suprimento de café.

Angela Pelaez, diretora de Sustentabilidade da RGC Coffee, expressou alegria, afirmando: "Esse reconhecimento valida que o 3E® da RGC está alinhado com princípios globais, capacitando-nos a expandir nosso impacto. Estamos comprometidos em transformar as cadeias de suprimento de café em sistemas positivos para recursos, permitindo que as famílias prosperem, reduzindo sua pegada de carbono e garantindo a sustentabilidade de longo prazo de nosso setor."

A RGC Coffee, uma das principais empresas do comércio global de café, tem o orgulho de anunciar seu reconhecimento pela Plataforma Global do Café (GCP) como equivalente ao Código de Referência de Sustentabilidade do Café (Coffee SR Code), demonstrando o impulso para o alinhamento setorial essencial necessário para a sustentabilidade do café. Em um movimento que sinaliza um compromisso ainda maior com a sustentabilidade, a RGC Coffee se junta a seis outros estimados esquemas de sustentabilidade reconhecidos pela GCP.

Sobre a RGC Coffee: A RGC Coffee é uma empresa familiar de comércio global de café, sediada em Montreal, com mais de 55 anos de experiência. Comprometida com a sustentabilidade, a RGC Coffee se esforça para aumentar a resiliência e a longevidade do setor cafeeiro global por meio de soluções comerciais inovadoras e escalonáveis.

Sobre a Plataforma Global do Café: A Plataforma Global do Café é uma plataforma pré-competitiva e inclusiva de múltiplos interessados que reúne os participantes do café para abordar desafios sistêmicos de sustentabilidade no setor de café. O Código de Referência de Sustentabilidade do Café (Coffee Sustainability Reference Code) serve como referência setorial para a sustentabilidade na produção de café e processamento primário no mundo inteiro.

