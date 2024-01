Comunicado do Business Wire :Reaching the Last Mile

Os doadores globais do Fórum Reaching the Last Mile 2023 prometeram hoje um total de US$ 777,2 milhões para ajudar a controlar, eliminar e erradicar as doenças tropicais negligenciadas (DTNs), em um esforço histórico para acelerar o progresso em direção ao cumprimento das metas delineadas no roteiro da Organização Mundial da Saúde para 2030 sobre DTNs. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231203372771/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Unindo esforços com países endêmicos de DTNs, os doadores responderam ao chamado urgente para intensificar a luta contra as DTNs diante das mudanças climáticas e para trabalhar juntos para melhorar a vida dos 1,6 bilhão de pessoas no mundo inteiro afetadas por essas doenças devastadoras, mas preveníveis.

O evento de compromisso foi organizado pela Reaching the Last Mile (RLM), a iniciativa global de saúde impulsionada pela filantropia de Sua Alteza Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, em parceria com a Fundação Bill & Melinda Gates. O fórum ocorreu no primeiro Dia da Saúde durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28). Sua Alteza Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, juntou-se a líderes mundiais, incluindo S. Ex.ª Samia Suluhu Hassan, presidente da Tanzânia; e S. Ex.ª Dr. Austin Demby, Ministro da Saúde e Saneamento de Serra Leoa, em uma demonstração de liderança de país endêmico contra as DTNs. Bill Gates, copresidente da Fundação Bill & Melinda Gates, e Sua Alteza Sheikh Theyab bin Mohamed Al Nahyan, presidente do do Gabinete de Assuntos de Desenvolvimento do Tribunal Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, que supervisiona a Reaching the Last Mile, também estiveram presentes, juntamente com ministros e líderes globais da área de saúde. Sua Alteza Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan afirmou: "Os Emirados Árabes Unidos têm orgulho de sediar esta conferência crucial e expressa gratidão a todos aqueles que aproveitaram a oportunidade para renovar seu compromisso de encerrar as doenças tropicais negligenciadas. A demonstração de solidariedade global de hoje reflete uma determinação compartilhada de proporcionar um futuro melhor e mais digno para todos. O incrível progresso ao longo das últimas duas décadas provou que um mundo livre de DTNs é uma meta alcançável. Agradecemos calorosamente aos governos, doadores e parceiros por estarem ao nosso lado enquanto nos esforçamos para alcançá-la." A Reaching the Last Mile juntou-se à Fundação Gates e a parceiros globais para anunciar uma expansão histórica do Fundo Reaching the Last Mile (RLMF) de US$ 100 milhões para US$ 500 milhões. A expansão aumentará o alcance do fundo de 7 para 39 países em África e no Iêmen, com o objetivo audacioso de eliminar duas DTNs, a filariose linfática (elefantíase) e a oncocercose (cegueira dos rios), do continente africano. O financiamento baseia-se no sucesso pioneiro do RLMF, que foi lançado em 2017 como um fundo de vários doadores, com duração de 10 anos, para estabelecer um modelo de eliminação das duas doenças na África Subsaariana.

Sua Alteza Sheikh Theyab bin Mohamed Al Nahyan disse: "Hoje reafirmamos nosso compromisso de eliminar essas doenças da pobreza e salvar e melhorar vidas no mundo inteiro. A mudança climática já está afetando os padrões das doenças infecciosas e colocando em risco os enormes ganhos que os países obtiveram até o momento. "Com os países endêmicos liderando o caminho, o Fundo Reaching the Last Mile representa uma oportunidade histórica para libertar as comunidades de toda a África da ameaça de duas DTNs e, em parceria, explorar o potencial para um mundo mais saudável." "As mudanças climáticas estão intrinsecamente ligadas à pobreza e a doenças que afetam milhões", disse Bill Gates, Copresidente da Fundação Bill & Melinda Gates. "É por isso que o financiamento para cuidados de saúde que salvam vidas é crucial e por isso estamos nos unindo a parceiros globais para construir sobre o tremendo progresso do Fundo Reaching the Last Mile até o momento e acelerar a eliminação da filariose linfática e da cegueira dos rios em toda a África e além"

O novo compromisso de US$ 100 milhões da Reaching the Last Mile, que corresponde ao compromisso de US$ 100 milhões da Fundação Gates, representa um aumento de cinco vezes em relação às contribuições feitas, respectivamente, ao fundo em seu lançamento. Outras contribuições de parceiros nacionais e doadores, incluindo Serra Leoa, Carter Center, Sightsavers, Children's Investment Foundation Fund (CIFF), Helmsley Charitable Trust, END Fund e Abu Dhabi National Insurance Company, farão com que o RLMF amplie significativamente seu escopo, com o objetivo de garantir que mais de 350 milhões de pessoas não precisem mais de tratamento para essas doenças até 2030. S. Ex.ª Julius Maada Bio, presidente de Serra Leoa, afirmou: "Há clareza de visão, como também a crescente demanda e energia na África para ver o continente livre das DTNs. O compromisso político tem sido sustentado e energizado por intermédio da Declaração de Kigali e do Quadro Continental e Posição Comum Africana sobre as DTNs, dos quais Serra Leoa tem orgulho de ter endossado. É por isso que Serra Leoa se orgulha de se comprometer com uma África livre da cegueira dos rios e da filariose linfática. As doenças tropicais negligenciadas causam sofrimento a milhões, e simplesmente não podemos mais nos dar ao luxo de negligenciá-las."