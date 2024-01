Comunicado do Business Wire :QPS Holdings, LLC

A QPS Holdings, LLC, uma empresa global de pesquisa por contrato, expandiu suas operações em Springfield, Missouri. As novas instalações incluem um laboratório clínico (segurança), uma farmácia autocontida atualizada e um novo espaço dedicado à montagem e remessa de kits de ensaio clínico. A instalação de 2.750 pés quadrados (aprox. 255,48 m2) estará totalmente operacional no outono de 2023 e proporcionará à QPS flexibilidade significativa em operações de estudo de pesquisa clínica. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231204190568/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine QPS Missouri is a division of QPS Holdings, LLC, a global Contract Research Organization. QPS Missouri conducts Phase I-IV clinical trials in Springfield, Missouri, and has recently added a new safety laboratory, updated pharmacy, and clinical trial kit production facility.

O laboratório de última geração está equipado com as tecnologias mais atuais para testes de química, análise de urina, sorologia, coagulação e hematologia, e foi projetado para monitorar a segurança do assunto durante ensaios clínicos em andamento. A farmácia atualizada agora aloja vários farmacêuticos totalmente certificados, além de instalações de manipulação. Além disso, a instalação de kits de ensaios clínicos pode selecionar, embalar e enviar pedidos para qualquer lugar do mundo, geralmente em 24 horas. "A QPS Missouri continua a se expandir e oferecer novos serviços em Springfield, e a adição de um laboratório de segurança, uma farmácia atualizada e de uma área de produção de kits de ensaios clínicos foram as próximas etapas para aprimorar nossa capacidade para oferecer serviços de ensaios clínicos abrangentes à comunidade local de Springfield", afirmou Brendon Bourg, vice-presidente da QPS Missouri, clínico de fase inicial e chefe da Administração. A adição deste novo laboratório de segurança à nossa instalação local de ensaios clínicos significa que nossos médicos podem receber os resultados dos laboratórios em tempo real, adicionando outro nível de segurança para participantes. Além disso, a QPS agora pode oferecer esta nova capacidade de ensaios clínicos aos nossos valiosos clientes." Ao longo dos próximos anos, Bourg espera que estas novas instalações cresçam desde oferecer serviços para ensaios clínicos em execução na instalação de Springfield até o fornecimento de laboratório central, farmácia e serviços de montagem de kits de ensaios clínicos para projetos de pesquisa clínica em vários locais para expandir o valor dos serviços fornecidos para todos os clientes QPS. SOBRE A QPS HOLDINGS, LLC A QPS Holdings, LLC, é uma organização de pesquisa por contrato (CRO, contract research organization), que apoia o desenvolvimento pré-clínico, bioanalítico e clínico de novos produtos farmacêuticos. Encontra-se sediada em Newark, Delaware, e possui 7 locais de pesquisa e desenvolvimento clínico que abriga uma mistura de instalações de pesquisa pré-clínica, bioanalítica e de ensaios clínicos. Estes locais estão situados nos EUA (Delaware, Florida e Missouri), Países Baixos, Taiwan, China e Índia. Para saber mais sobre a QPS Holdings, LLC, acesse https://www.qps.com. A QPS Missouri é o principal centro clínico da QPS Holdings, LLC em Springfield, Missouri, Estados Unidos. O campus de Springfield aloja 5 clínicas independentes com mais de 240 leitos de ensaios clínicos de Fase I, vários laboratórios, uma sala de pressão negativa de 2.500 pés quadrados (aprox. 232,25), uma farmácia com sala limpa e um novo Centro de Triagem e Recrutamento. Desde que abriu suas portas em Springfield em 1994, a QPS Missouri realizou mais de 2.100 estudos regulamentados pelo FDA e pagou mais de US$ 35 milhões a até 50 mil participantes locais. Para saber mais sobre a QPS Missouri, acessehttps://www.417studies.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231204190568/pt/

Contato Trent Chance 417.831.2048 Trent.Chance@qps.com https:/417studies.com