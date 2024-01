Comunicado do Business Wire :International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) lançou uma nova campanha para lidar rapidamente com a escalada de crises humanitárias causadas pelo clima. Ela exorta governos e doadores internacionais a apoiarem equipes de emergência locais e comunidades atingidas por desastres para ajudá-los a Ficar firme (Stand Tall) com financiamento mais inteligente e rápido para a ajuda humanitária. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231202553528/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Stand Tall in the face of disaster with IFRC-DREF Insurance. (Photo: Business Wire)

O Fundo de Resposta a Emergências e Desastres da IFRC (IFRC-DREF) é o caminho mais rápido, eficiente e transparente para se obter financiamento direto para Sociedades Nacionais locais - antes e imediatamente após uma crise chegar. Entretanto, ele enfrenta uma pressão crescente para antecipar e responder às múltiplas crises simultâneas e complexas no mundo inteiro devido à mudança climática. Atualmente, 3,6 bilhões de pessoas vivem em áreas altamente suscetíveis às mudanças climáticas. As necessidades de financiamento de ajuda humanitária estão crescendo enquanto mais pessoas são impactadas negativamente por desastres relacionados ao clima todos os anos. Os sinais são difíceis de ignorar: a alocação de financiamento do IFRC-DREF aumentou em 75% para atender às demandas crescentes na primeira metade de 2023 em comparação ao mesmo período em 2022 - predominantemente em resposta às enchentes e terremotos. Lado a lado - para Ficar firme A campanha Stand Tall (Ficar firme) convida governos globais e doadores privados a ficar lado a lado com as equipes de emergência locais e comunidades que apoiam. A campanha Stand Tall pretende aumentar os fundos humanitários disponíveis às organizações de socorro terrestre de CHF 64 milhões (US$ 73 milhões) disponíveis hoje para CHF 100 milhões (US$ 114 milhões) até 2025. Coincidindo com a COP28, a campanha Stand Tall da IFRC utiliza uma série de recursos visuais para defender a incrível rede de doadores, voluntários e comunidades impactadas que compõem o IFRC-DREF. Nena Stoiljkovic, subsecretária geral na IFRC, disse: "Na batalha contra a mudança climática, alcançamos um ponto crítico - as necessidades de financiamento superam a oferta, enquanto as comunidades enfrentam cada vez mais um impacto devastador. Nossos parceiros de financiamento para o IFRC-DREF nos permitem fornecer resposta local com suporte global".

"Reservamos um momento para comemorar o incrível trabalho e realizações de nossa rede inspiradora de parceiros de financiamento e voluntários em comunidades impactadas. Estamos muito orgulhosos por sua determinação e colaboração enquanto nos esforçamos para prevenir e diminuir o fardo dos desastres climáticos em comunidades vulneráveis. Encorajamos nossos parceiros a continuarem a apoiar a ação do IFRC-DREF. Juntos, ficaremos firmes (Stand Tall) em face aos desastres climáticos." Financiamento mais inteligente e rápido para aqueles que precisam, quando precisam Diferentemente de outros mecanismos de financiamento de ajuda humanitária, 82% dos fundos do IFRC-DREF vão diretamente às Sociedades Nacionais que apoiam a ação local em comparação a uma média global de apenas 1,2%. A ação localizada e liderada por comunidades é fundamental para garantir que as comunidades estejam equipadas para se prepararem e superarem crises devastadoras.

O IFRC-DREF evolui enquanto trabalha para aumentar o impacto de cada doação ao fundo. Em setembro de 2022, por exemplo, a IFRC anunciou o lançamento do Seguro IFRC-DREF, uma maneira verdadeiramente inovadora para garantir que o financiamento esteja disponível para aqueles que precisam. Funciona como um mecanismo de apoio ao IFRC-DREF, trazendo um montante adicional de CHF 20 milhões (c US$ 23 milhões) em operação, acionado durante períodos de alta demanda. Para ajudar a alcançar a meta de CHF 100 milhões até 2025, os governos globais e doadores privados podem Permanecer firmes (Stand Tall) com as equipes de emergência e suas comunidades para salvar vidas e meios de subsistência em face aos desastres gerados por mudanças climáticas. Para saber mais sobre o IFRC-DREF e como os doadores podem apoiar sua ambição de 2025, visite ifrc.org.