Comunicado do Business Wire :Insigneo

Raul Henriquez, presidente e CEO da Insigneo Financial Group, expressou seu entusiasmo com a conclusão bem-sucedida da transação, afirmando: "A aquisição da corretora e do negócio de consultoria da PNC na América Latina ressalta o compromisso da Insigneo com a gestão global de patrimônios. Reconhecemos a importância e a relevância do mercado mexicano e vemos isso como um movimento estratégico para estabelecer imediatamente uma presença relevante nesse mercado, ao mesmo tempo em que posicionamos a Insigneo para aproveitar novas oportunidades na região."

A Insigneo, uma proeminente empresa global de gestão de patrimônio, concluiu com sucesso a aquisição das contas de corretagem e consultoria de consumo da América Latina da PNC Investments, PNC Managed Account Solutions e PNC Bank. Essa manobra estratégica, anunciada inicialmente em 22 de agosto de 2023, representa um marco importante para a Insigneo, à medida que expande sua base de clientes mexicanos, como também sua presença geográfica, estabelecendo novos escritórios no Texas.

O fechamento dessa transação solidifica a liderança da Insigneo no setor global de gestão de patrimônio. A empresa continua focada em seu modelo de negócios alternativo, ao mesmo tempo em que impulsiona o crescimento por meio de atividades estratégicas bem-sucedidas de fusões e aquisições, um compromisso ainda mais enfatizado pela recente nomeação de Carlos Mejia como Diretor de Fusões e Aquisições.

Javier Rivero, presidente e COO da Insigneo Securities e Insigneo International Financial Services, acrescentou: "Ambas as partes trabalharam de forma diligente e eficiente durante este período centrado em uma transição tranquila. A Insigneo dá as boas-vindas a todos os novos funcionários, aos profissionais de investimento e aos seus clientes para a nossa empresa em crescimento."

Sobre a Insigneo:

A Insigneo é uma empresa líder em gestão de patrimônio internacional que fornece serviços e tecnologias que capacitam os profissionais de investimento a atender com sucesso seus clientes em todo o mundo. A Insigneo aproveita suas soluções personalizadas, o atendimento ao cliente em primeiro lugar e o relacionamento de custódia com a Pershing do BNY Mellon para fornecer uma plataforma de gestão de patrimônio totalmente integrada e a melhor da categoria. Com mais de US$ 21 bilhões em ativos de clientes suportados, a Insigneo capacita mais de 440 profissionais de investimento que atendem a mais de 30.000 clientes. Para obter mais informações, acesse www.insigneo.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.