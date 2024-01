Comunicado do Business Wire :Higround

Em uma nova e especial colaboração, a Higround, uma potência nas esferas de estilo de vida e jogos, está se unindo à The Pokémon Company International para criar uma coleção empolgante que combina perfeitamente os mundos dos jogos competitivos e a amada franquia Pokémon. Essa parceria exclusiva apresenta uma coleção cuidadosamente selecionada de periféricos para jogos inspirada no Pokémon favorito dos fãs. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231204003588/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Pokémon + Higround Blastoise Summit 65 Keyboard (Photo: Business Wire)

A Higround apresenta sua linha de teclados temáticos de Pokémon e acessórios adicionais, oferecendo aos fãs uma maneira tátil de se conectar com sua franquia favorita. Nessa coleção singular, os teclados Base 65 e Summit 65 estão em destaque. Os modelos Base 65, para o aventureiro do dia a dia, apresentam designs como a icônica Pokébola e Pokémon favoritos dos fãs, incluindo Venusaur, Charizard, Blastoise e Mewtwo. Os teclados Summit 65 representam o ápice de luxo e desempenho, fabricados com materiais de qualidade para entusiastas. Complementando esses produtos, há os teclados Performance Base 65, projetados para gamers competitivos, com tecnologia de atuação dinâmica que permite personalizar a sensibilidade das teclas. "Essa colaboração com Pokémon é uma oportunidade única para celebrarmos uma franquia que tem sido uma parte significativa de nossas vidas", disse Rustin Sotoodeh, CEO e diretor de criação da Higround. "Queremos permitir que os fãs expressem a si mesmos e ao seu amor por Pokémon por meio dos nossos produtos, que oferecem uma experiência colecionável especial." Marque na sua agenda esse lançamento único. A coleção Higround e Pokémon estará disponível no dia 8 de dezembro, às 12h (horário do Pacífico) no site da Higround. SOBRE A HIGROUND A Higround é uma marca de estilo de vida e periféricos de computador que busca incorporar a cultura de jogos elevada. Fundada por Rustin Sotoodeh e Kha Lu, a Higround cria periféricos de alta qualidade com designs exclusivos que combinam moda, jogos e tecnologia. Cada coleção-cápsula apresenta uma variedade distinta de itens que se esgotam rapidamente. Em 2021, a Higround foi adquirida pela potência dos esportes eletrônicos 100 Thieves. SOBRE A POKÉMON

A The Pokémon Company International, subsidiária da The Pokémon Company no Japão, gerencia a propriedade fora da Ásia e é responsável pela gestão de marca, licenciamento, marketing, o Pokémon Trading Card Game, a série de TV animada, entretenimento doméstico e o site oficial Pokémon. Pokémon foi lançado no Japão em 1996 e hoje é uma das propriedades de entretenimento infantil mais populares do mundo. Para mais informações, acesse www.pokemon.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231204003588/pt/ Contato