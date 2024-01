Comunicado do Business Wire :Healthcare+ Expo Taiwan

Expand businesses into growing markets in the APAC region with Healthcare+ Expo Taiwan. Join medical institutes and companies in the fields of medtech, biotech and healthcare to promote products, build partnerships and seize supply-demand opportunities. (Graphic: RBMP & IBMI)

A Healthcare+ Expo Taiwan, que ocorre no Salão 1 da Nangang Exhibition de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2023, está preparada para redefinir o cenário de cuidados de saúde com o uso da IA em escala global. A edição deste ano conta com a notável participação de 650 empresas, ocupando 2.300 estandes, e atraiu a atenção de empresas com liderança em tecnologia e hospitais em toda a região da Ásia-Pacífico.

O papel fundamental de Taiwan na cadeia de fornecimento relacionado à IA é destacado por sua impressionante contribuição com a fabricação de chips de IA e de mais de 90% dos servidores de IA do mundo. Esta proficiência posiciona Taiwan como um importante player na condução de um poder computacional substancial, estabelecendo-a como um colaborador global indispensável no domínio de cuidados de saúde com o uso de IA. A Expo apresenta um extenso conjunto de aplicações e soluções de IA que englobam a infraestrutura de IA, servidores de computação em nuvem e de alto desempenho, dispositivos e diagnósticos médicos habilitados para IA e IA generativa para otimização do fluxo de trabalho. Os centros médicos participantes de Taiwan, juntamente com parceiros do setor de TI/TIC e gigantes multinacionais, como a Intel e a Microsoft, têm como objetivo enfrentar os desafios do setor de saúde e promover colaborações interdisciplinares.

Antecipando a presença de mais de 30 mil profissionais da região Ásia-Pacífico, Europa Oriental e Golfo, os organizadores preveem um interesse substancial por parte das associações industriais nos Emirados Árabes Unidos, Polônia, República Checa, assim como de economias que crescem rapidamente, como a Malásia, Filipinas, Indonésia, Vietnã e Tailândia. Parcerias estratégicas com o setor de cuidados de saúde de Taiwan estão em destaque, com mais de 500 reuniões B2B agendadas, idealizadas para facilitar discussões comerciais e catalisar novos empreendimentos comerciais.

Distinguindo-se como a única feira comercial em nível global com foco em hospitais, a Healthcare+ Expo teve um crescimento anual consistente de 15% na escala de eventos ao longo de seus sete anos de história. Evoluiu para ser um dos encontros mais procurados na região Ásia-Pacífico para profissionais do setor de saúde. Simultaneamente, a Expo hospeda outros eventos importantes, incluindo o MEDTEX Summit Asia e o fórum Tratamento do Câncer e Medicina de Precisão na APAC (Ásia-Pacífico).

A Healthcare+ Expo 2024 está programada para acontecer de 5 a 8 de dezembro de 2024, e continuará a servir como um catalisador para avanços transformadores e descobertas colaborativas no cenário em constante evolução da saúde com IA.

