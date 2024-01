Comunicado do Business Wire :Dole plc

Dole plc (NYSE: DOLE), líder mundial em produzir e comercializar frutas frescas, anunciou hoje que a empresa foi reconhecida outra vez por seus destacados esforços de responsabilidade social corporativa (CSR) na Costa Rica. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231204553135/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Pictured from left: Cristian Rucavado, Vice Minister of Economy, Industry and Commerce, Government of Costa Rica; Manuel Rojas, Training Specialist, Dole/Standard Fruit Company of Costa Rica; Raquel Alfaro, Social Welfare Supervisor, Dole/Standard Fruit Company of Costa Rica; Silvia Castro, President, AmCham; Juan Carlos Chavarría, Vice President, AmCham. (Photo: Business Wire)

Neste 27o ano dos mais prestigiados prêmios de Responsabilidade Social da Costa Rica, 30 empresas de vários setores apresentaram um total de 45 projetos que beneficiam o desenvolvimento sustentável na Costa Rica. A Câmara de Comércio Americano-Costa Riquenho (AmCham) reconheceu o "Programa de Educação Financeira para Funcionários Agrícolas" da Dole como o Grande Vencedor. Este é o segundo ano consecutivo que a Empresa conquista este marco. Os representantes da AmCham perceberam que o programa se distingue não apenas por sua análise, planejamento e execução, mas também pela abordagem inovadora e pelo intenso compromisso com as Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) da Costa Rica. O programa, que foi designado para a categoria "Funcionários", venceu neste grupo e posteriormente foi considerado o melhor esforço geral do evento. Lançado em 2019, o abrangente programa de educação financeira da Dole trabalha para melhorar a vida dos funcionários, ao prover as ferramentas necessárias para gerenciar finanças domésticas, reduzir o endividamento e aliviar as dificuldades econômicas das famílias. Mediante um exaustivo processo de 12 semanas por nome "O Caminho para a Prosperidade", os funcionários participantes recebem orientação especializada para desenvolver novas crenças e hábitos referentes à moderação de consumo e controle financeiro. A finalidade é permitir que os participantes reduzam dívidas, aumentem o fluxo de caixa, aumentem os ativos e melhorem seu bem-estar financeiro. O programa é adaptável às necessidades específicas de cada participante e inclui grupos de suporte, sessões de treinamento, aplicação de ferramentas, consultas individuais e acompanhamento através de comunidade virtual. Um aspecto central do programa é ser operacionalmente sustentável, com parte significativa do esforço empreendido por uma equipe composta por voluntários de dentro da Empresa, que contribuíram com mais de 15.000 horas para o programa.

O Programa de Educação Financeira para Funcionários Agrícolas foi iniciado para ajudar a superar as lacunas identificadas por meio da medição de pobreza multidimensional da Empresa entre os funcionários e suas famílias; uma metodologia pioneira da Dole no setor agrícola. O Índice de Pobreza Multidimensional Empresarial (Business Multidimensional Poverty Index - bMPI) busca medir a pobreza, não apenas a partir do modo tradicional de renda 'per capita', mas também ao incorporar dimensões que incluem saúde, educação, habitação e emprego. Isto possibilita que as organizações identifiquem lacunas e tenham foco em programas e esforços sociais para superar as mesmas. O programa financeiro da Dole é um excelente exemplo de ações alinhadas com esta meta. O impacto do projeto é inegável, com a fechamento de 63 lacunas no bMPI e uma melhoria de 7,34% no índice de saúde financeira para 39% dos 275 graduados.

"A liderança da Dole em CSR é uma prova de nossa dedicação inabalável em criar um impacto positivo nas comunidades que atendemos", declarou Sandra Lima, Gerente Sênior de Responsabilidade Social Corporativa. O prêmio de Grande Vencedor na premiação de Responsabilidade Social em Ação da AmCham representa um poderoso reconhecimento da abordagem inovadora e impactante da Dole ao bem-estar dos funcionários e à capacitação social." Sobre a Dole plc A Dole plc é um dos maiores produtores e comerciantes mundiais de frutas e vegetais frescos de alta qualidade. A Dole plc é líder do setor em muitos dos produtos que vende, bem como em educação e pesquisa nutricional. Para mais informação, acesse www.dole.com.