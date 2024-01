Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

Find out what's in store for 2024 with the Bacardi Cocktail Trends Report. (Graphic: Business Wire).

A Bacardi Limited, a maior empresa de bebidas alcoólicas internacional do mundo de propriedade privada, lança seu quinto Relatório Anual de Tendências de Coquetéis da Bacardi, antecipando as principais tendências que redefinirão a cultura de coquetéis e os negócios de bebidas em 2024. O relatório, criado em colaboração com a consultoria estratégica The Future Laboratory (TFL), baseia-se em insights de pesquisas externas e lideradas pela Bacardi, entrevistas com bartenders e insights do The Future Laboratory para compartilhar os temas que estão transformando preferências de sabor, formatos de bebidas e experiências de coquetéis no próximo ano.

"Com a chegada de 2024, as pessoas estão procurando adaptar-se à nova realidade, acolhendo o inesperado com sabores e notas de otimismo. Nesse cenário, os consumidores estão reformulando a cultura do coquetel, infundindo-a com novas perspectivas e encontrando experiências memoráveis no bar com os amigos. Desde a redefinição do consumo moderado de bebidas alcoólicas até o aumento das atitudes sustentáveis, a Bacardi está na vanguarda, defendendo um mundo em que a cultura do coquetel orientada para o consumidor prospera por meio da inovação, experimentação e de melhores momentos em geral", diz Brenda Fiala, vice-presidente global de Estratégia, Insights e Análise da Bacardi.

Veja as macrotendências que definem os destilados em 2024:

-- Bebidas limitadas. Os consumidores da nova geração estão adotando uma abordagem "menos, porém, melhor", continuando a apoiar a era da premiumização em curso para as principais categorias de destilados, licores e NoLo (bebidas com baixo ou nenhum teor alcoólico). Com uma abordagem consciente do clima econômico, os consumidores estão buscando pequenos luxos - procurando produtos de estilo de vida elevados como peças indispensáveis. Essa mudança focada na qualidade transforma os destilados em itens colecionáveis cobiçados, com marcas visionárias aprimorando garrafas de edição limitada por meio de histórias elaboradas. Ao mesmo tempo, a categoria NoLo continua evoluindo, incorporando 'O Espectro de Consumo', onde a moderação é sinônimo de escolha, qualidade, sabor e conexões sociais. Pesquisas da IWSR ilustram esse futuro flexível em ação, relatando que quase metade dos consumidores de NoLo escolhem opções NoLo em determinadas ocasiões e de maior graduação em outras.

-- Envelhecimento e mistura inovadores. 2024 inaugurará uma era de inovação para bebidas destiladas escuras e envelhecidas, com marcas adotando métodos de envelhecimento únicos e novas combinações de sabores. Os destiladores estão se aventurando em território desconhecido, descobrindo novas fontes de inovação na categoria em expansão. Combinações ousadas e inesperadas continuam liderando, enquanto a experimentação regional produz perfis aromáticos, frutados e picantes em formatos inovadores. Enquanto os apreciadores de bebidas espirituosas escuras e envelhecidas diversificam os seus paladares, a popularidade dos coquetéis à base de rum continua crescendo. A Tequila foi classificada por unanimidade como a categoria de premiumização número um, com o Mezcal apontado como a próxima categoria de premiumização, conforme indicado pela Pesquisa Global de Consumo da Bacardi 2023.

-- Elixires de escapismo. A cultura do coquetel está transportando os consumidores para destinos, países e até mesmo épocas, já que spritzes clássicos e coquetéis artesanais ajudam a recriar momentos nostálgicos e de convívio durante todo o ano. Em 2024, a conexão entre bebidas e destinos se aprofundará, com coquetéis clássicos e sabores europeus levando os consumidores da praia para o bar. Essa evolução não se refere apenas ao local, mas também quando os consumidores apreciam as bebidas. Quanto à diversão, os locais não tradicionais estão em alta, com a pesquisa da Bacardi indicando uma mudança das casas noturnas para os festivais como o novo centro da folia. Na África do Sul e na Índia, mais de um terço dos entrevistados pretende tomar mais coquetéis ao pôr do sol no próximo ano, e aproximadamente um quarto nos EUA e no México (27%) e na Espanha (26%).

-- Notas da Natureza. No próximo ano, os consumidores reformularão sua relação com o mundo natural, influenciando onde gastam seu tempo, as marcas que apoiam e o que consomem. Com o ressurgimento do interesse de atividades ao ar livre para a próxima geração e uma ênfase crescente na sustentabilidade, as marcas de bebidas estão redefinindo sua conexão com o meio ambiente por meio de ingredientes intencionais e práticas ecologicamente corretas. No mundo das bebidas, 2024 verá marcas e bartenders adotarem uma abordagem holística à natureza e seus sabores, destacando aromas, flores, botânicos e óleos obtidos de forma sustentável para criar experiências de coquetéis únicas e enraizadas na natureza. Segundo a Pesquisa Global do Consumidor Bacardi 2023, 44% dos entrevistados no Canadá e 43% dos jovens entrevistados nos EUA pretendem consumir mais coquetéis feitos com ingredientes naturais em 2024. Em mercados emergentes, os números são ainda mais altos, com 51% na Índia, 47% na África do Sul e 44% no México.