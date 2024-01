Comunicado do Business Wire :AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics, líder global em soluções para cadeia de suprimentos, adquiriu a Mach II Shipping Ltd, uma empresa de transporte de cargas com sede no Reino Unido especializada na distribuição mundial de produtos farmacêuticos e relacionados. O acordo inclui uma subsidiária nos Países Baixos, além de uma rede global de parceiros em ciências da vida.

Segundo o vice-presidente executivo de Ciências Biológicas da AIT, Chris Amberg, a empresa adquirida (comumente conhecida como Mach 2 ou Pharmafreight) conquistou uma reputação por soluções de transporte marítimo de altíssima qualidade no exigente setor de ciências biológicas, incluindo programas de transporte para ensaios clínicos, ingredientes farmacêuticos ativos (APIs), máquinas farmacêuticas e produtos acabados..

"Além do transporte aéreo controlado por temperatura, a Mach 2 oferece um excelente serviço dedicado por estrada para movimentações de alto valor em ciências da vida em toda a Europa, com uma frota gerenciada de veículos controlados por temperatura operados por contratados independentes treinados em Boas Práticas de Distribuição", disse Amberg. "Além disso, seus serviços de valor agregado incluem despacho aduaneiro interno e um armazém controlado por temperatura em Ashford, Middlesex, perto do Aeroporto de Heathrow, em Londres."

Os serviços na localização de Ashford são espelhados por um segundo escritório nos Países Baixos, inaugurado em 2019 como resposta à saída do Reino Unido da União Europeia. Os clientes que necessitam de uma alternativa pós-Brexit para trabalhar no Reino Unido recebem o mesmo padrão de serviço de alta qualidade do escritório de Nieuw-Vennep, localizado a poucos minutos do Aeroporto Schiphol de Amsterdã, evitando ao mesmo tempo desafios alfandegários ou regulamentares relacionados com o Brexit. A instalação na Holanda possui um parque congelador de temperatura ultrabaixa (ULT), que armazena produtos oncológicos com segurança abaixo de -60°C.

A rede global de parceiros Pharmafreight da Mach 2 também está incluída na aquisição. Formada em 2000, a rede cresceu ao longo das últimas duas décadas sob a liderança do diretor comercial da Mach 2 Shipping, Andy Hughes. Como resultado de recrutamento e avaliação cuidadosos, a Pharmafreight é um coletivo de primeira linha de despachantes de carga independentes auditados e aprovados, operando sob Boas Práticas de Distribuição em 30 países da África, Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul.

Além de promover as melhores práticas para qualidade total em toda a rede, a Pharmafreight assegura qualidade consistente com treinamento internacional de parceiros (incluindo treinamento em Boas Práticas de Distribuição) e um programa global de chamadas de vendas para impulsionar a cooperação entre os parceiros da rede.

"Nossos colegas de equipe da Mach 2 e da Pharmafreight continuam ansiosamente fornecendo serviços estáveis e de alta qualidade aos nossos clientes enquanto nos preparamos para a integração total com a AIT em 2024", disse Hughes. "Esta aquisição está proporcionando uma oportunidade fenomenal para aprimorar nossas soluções para os clientes à medida que exploramos a vasta rede mundial da AIT."