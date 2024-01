Cinco corpos são encontrados no estado mexicano de Guanajuato

Os corpos correspondem a "cinco pessoas do sexo masculino" cujos restos foram encontrados em um bairro do sudoeste de Celaya, detalhou a instituição nas redes sociais.

As forças de segurança mexicanas encontraram os corpos de cinco homens na cidade de Celaya, no estado de Guanajuato (centro), informou o Ministério Público nesta segunda-feira (4).

A descoberta, efetuada por agentes da Guarda Nacional, ocorreu na noite de domingo em uma estrada de terra próxima do campus da Universidade de Guanajuato, informou a prefeitura.

O governador estadual, Diego Sinhue Rodríguez, disse que as vítimas são "cinco jovens" que teriam sido assassinados "covardemente". No entanto, o MP não detalhou por enquanto as idades das vítimas nem as circunstâncias de sua morte.

"Estes atos não vão ficar impunes", acrescentou o governador na noite de domingo em seu perfil no X (antigo Twitter).

Outras cinco pessoas foram assassinadas no domingo em Celaya em outros quatro incidentes, de acordo com relatos policiais.

Guanajuato, um centro industrial próspero, se converteu em cenário de disputa entre os grupos Santa Rosa de Lima e o Cartel Jalisco Nova Geração, dedicados ao narcotráfico e ao roubo de combustíveis, entre outros crimes.