Casa Branca adverte Congresso dos EUA sobre falta de verba para ajudar Ucrânia

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou nesta segunda-feira, 4, uma carta ao Congresso sobre a necessidade de aprovar dezenas de bilhões de dólares em ajuda militar e econômica à Ucrânia. Segundo a administração, o esforço de Kiev para se defender da invasão da Rússia pode entrar em um impasse, sem o auxílio.

Em carta aos líderes da Câmara dos Representantes e do Senado, também divulgada publicamente, a diretora de Orçamento da Casa Branca, Shalanda Young, adverte que acabarão os fundos pra enviar armas e auxílio à Ucrânia até o fim deste ano. Ela diz que, caso entrasse em um colapso econômico, a Ucrânia não conseguiria continuar a lutar. "Estamos sem dinheiro, e quase sem tempo", escreveu.

Biden busca quase US$ 106 bilhões em ajuda para Ucrânia, Israel e outros gastos, mas o Legislativo se mostra cada vez mais cético diante da magnitude do auxílio à Ucrânia. Alguns republicanos têm defendido mudanças na política na fronteira com o México para conter imigrantes como uma condição para dar aval a mais ajuda aos ucranianos.