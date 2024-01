Autor de atentado em Paris 'assume' os fatos e teria agido 'sozinho'

O homem radicalizado que esfaqueou até a morte um turista em Paris, perto da Torre Eiffel, no sábado (2) "assume e reivindica plenamente o seu gesto", informou nesta segunda-feira (4) uma fonte próxima da investigação, especificando que "tudo sugere que agiu sozinho". Armand Rajabpour-Miyandoab - um franco-iraniano de 26 anos que recentemente jurou lealdade ao Estado Islâmico - também afirmou durante a sua detenção que agiu em "reação à perseguição de muçulmanos em todo o mundo". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele parece "muito frio" e "clínico", acrescentou esta fonte.

A mãe do agressor havia manifestado preocupação no final de outubro com o comportamento do seu filho, autuado por radicalização e libertado em 2020 após uma pena de 5 anos de prisão por um projeto de ação violenta. Ele havia sido submetido a uma ordem de tratamento médico. "Houve claramente uma falha psiquiátrica, os médicos consideraram em diversas ocasiões que ele estava melhor", disse o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, à BFMTV. O ataque ocorreu perto da Torre Eiffel na noite de sábado, poucos meses antes dos Jogos Olímpicos de Paris e em um momento em que o país permanece em alto nível de alerta devido ao aumento das tensões pela guerra entre Israel e o Hamas. Rajabpour-Miyandoabun disse em árabe em um vídeo que estava prestando "seu apoio aos jihadistas que operam em diversas áreas", disse o promotor antiterrorismo Jean-François Ricard no domingo. A sua conta na rede social X incluía "inúmeras publicações sobre o Hamas, Gaza e, de forma mais geral, sobre a Palestina", acrescentou.

O turista assassinado, de 23 anos e de nacionalidade alemã e filipina, recebeu "duas marteladas e quatro facadas", disse a mesma fonte. Rajabpour-Miyandoabun também atacou, com um martelo, dois homens, um francês de 60 anos e um britânico de 66 anos, ambos com ferimentos leves.

A polícia usou uma arma de choque para imobilizá-lo. O Ministério Público federal alemão informou, nesta segunda-feira, que abriu uma investigação sobre o ataque, justificada pela nacionalidade alemã da vítima. A mãe do agressor havia informado às autoridades que estava preocupada com o comportamento do filho, segundo o promotor.