Armênia diz que soldado foi morto por disparos do Azerbaijão perto da fronteira

A Armênia informou que um dos seus soldados morreu nesta segunda-feira (4) por disparos do Exército do Azerbaijão perto da fronteira entre estes dois países do Cáucaso, que mantêm relações tensas e se opõem em vários conflitos.

"As forças armadas do Azerbaijão abriram fogo contra uma posição de combate armênia em Bardzruni", no sudoeste da Armênia, perto da fronteira com o enclave azerbaijano de Nakhchivan, e um soldado armênio foi "mortalmente ferido", informou o Ministério da Defesa armênio em um comunicado.

O incidente ocorre em um momento em que a Armênia e o Azerbaijão retomaram, na quinta-feira, as negociações para a delimitação da sua fronteira comum, em um contexto em que as discussões de paz estão paralisadas entre estes dois Estados.