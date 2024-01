Apesar das restrições, jovens erguem a voz por Gaza na COP28

A palavra "solidariedade" aparece escrita nas suas faixas e muitas vezes usam lenços de estilo beduíno amarrados ao pescoço: os jovens ambientalistas, que participam todos os anos nas conferências climáticas da ONU, têm em Dubai um novo motivo para protestar: a guerra em Gaza.

As manifestações são pequenas, apenas um punhado de ativistas que parecem minúsculos no gigantesco parque de exposições em Dubai, sede da COP28.

As medidas de segurança são discretas, mas eficazes. Assim como na COP27 do ano passado em Sharm el Sheikh (Egito), o "filtro" de ativistas já foi aplicado nos meses anteriores, por meio do sistema de vistos para entrar no país.