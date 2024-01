Ajuda à Ucrânia terminará no fim do ano, alerta a Casa Branca

"Ficaremos sem dinheiro e quase sem tempo", disse a diretora de orçamento da Casa Branca, Shalanda Young, em uma carta contundente ao presidente da Câmara de Representantes, o republicano Mike Johnson, que reflete a crescente frustração do presidente Joe Biden ante a paralisação no Congresso.

A Casa Branca alertou, nesta segunda-feira (4), que a ajuda à Ucrânia terminará no final do ano, caso o Congresso dos Estados Unidos não chegue a um acordo sobre novos fundos para Kiev e que cortar o fluxo de armas americanas "enfraquecerá" os ucranianos no campo de batalha.

"Quero ser clara: sem ação do Congresso, até o final do ano ficaremos sem recursos para adquirir mais armas e equipamento para a Ucrânia", escreveu Young.

Mas Johnson, que assumiu o cargo em outubro após a destituição do seu antecessor por iniciativa de um grupo de congressistas leais ao ex-presidente Donald Trump (2017-2021), respondeu a carta com frieza.

No pacote, Biden tentou juntar as três frentes: 61 bilhões de dólares (300 bilhões de reais) para a Ucrânia, 14 bilhões (68 bilhões de reais) para Israel e mais de 13 bilhões (63 bilhões de reais) para reforçar a fronteira com o México, porque considera que o presidente russo, Vladimir Putin, e o grupo islamista palestino Hamas são forças que tentam "aniquilar" as democracias vizinhas.

Mas o Congresso está paralisado há meses devido às disputas internas republicanas, já que a direita radical se opõe a proporcionar mais ajuda a Kiev.

Em novembro, o Congresso evitou por pouco uma paralisação do governo, conhecida em inglês como "shutdown", mas o acordo para manter as luzes acesas até meados de janeiro deixou de fora a ajuda aos principais aliados dos EUA.