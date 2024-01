Vulcão entra em erupção no oeste da Indonésia

Um vulcão entrou em erupção neste domingo (3) no oeste da Indonésia e lançou uma coluna de cinzas de três quilômetros de altura, indicou uma fonte oficial.

A erupção do Monte Marapi, localizado na ilha de Sumatra, começou às 14h54 locais (04h54 no horário de Brasília) e, até o momento, não causou vítimas ou danos.

As cinzas do vulcão, que permanece em erupção, foram observadas até 3.000 metros acima de seu cume, indicou a chefe do Centro Indonésio de Vulcanologia e Perigos Geológicos, Hendra Gunawan.