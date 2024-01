Venezuela busca reforçar em referendo reivindicação territorial sobre a Guiana

A Venezuela argumenta que o rio Esequibo é a fronteira natural, como foi em 1777 quando era Capitania Geral do Império Espanhol. Apela ao Acordo de Genebra, assinado em 1966 antes da independência da Guiana do Reino Unido, que lançou as bases para uma solução negociada e anulou uma decisão de 1899, que definiu os limites defendidos por Guiana, que pediu sua ratificação à Corte Internacional de Justiça (CIJ).

A reivindicação da Venezuela se intensificou desde que, em 2015, a gigante energética americana ExxonMobil descobriu petróleo em águas em disputa que a colocariam na lista de países com as maiores reservas per capita do mundo.

Maduro não poupou insultos a Ali, a quem criticou por sua "posição prepotente, arrogante" sobre o tema. Além das duras declarações, houve movimentações de tropas, exercícios militares e negociações sobre a instalação de bases americanas em Guiana.

O referendo conta com cinco perguntas, que incluem o rechaço à decisão de 1899 e à juridição da CIJ, assim como o apoio ao Acordo de Genebra de 1966. Também pergunta se estão de acordo com a criação de um província venezuelana chamada "Guiana Esequiba" e a outorga da nacionalidade a seus habitantes.