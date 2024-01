TPI 'intensificará' investigações de eventuais crimes de guerra em Gaza

Após visitar Israel e os territórios palestinos, o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, prometeu neste domingo (3) que intensificará os esforços para investigar possíveis crimes de guerra no conflito entre Israel e o Hamas.

Khan destacou que sua visita não foi realizada para "investigar" e explicou que aproveitou a oportunidade para falar com vítimas de ambos os lados do conflito.

Após o ataque do movimento islamista Hamas em Israel em 7 de outubro, no qual os milicianos mataram 1.200 pessoas e capturaram cerca de 240, segundo as autoridades israelenses, Israel lançou uma grande operação na Faixa de Gaza para "liquidar" o Hamas, que governa esse território.