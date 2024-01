Tottenham arranca empate no fim contra City (3-3), que cede 2º lugar ao Liverpool

O Manchester City deixou escapar dois pontos em seu estádio ao empatar em 3 a 3 com o Tottenham e cair para o terceiro lugar na classificação, neste domingo, no encerramento da 14ª rodada da Premier League. Numa partida eletrizante e repleta de reviravoltas, os gols do City foram marcados pelo sul-coreano Heung-Min Son, (contra, aos 9 minutos), Phil Foden (32') e Jack Grealish (81'), enquanto pelo Spurs marcaram o próprio Son (abrindo o placar aos 6 minutos), o argentino Giovanni Lo Celso (69') e o sueco Dejan Kulusevski no fim do jogo (90). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A partida terminou com protestos dos jogadores do City e do técnico Pep Guardiola contra o árbitro, que nos acréscimos não deu a vantagem em uma jogada em que Grealish ficou sozinho diante do goleiro adversário.

O atual campeão europeu, que empatou seus dois últimos jogos em casa (o anterior havia sido o 1-1 com o Liverpool), cai para o terceiro lugar da classificação, com 30 pontos, a três do Arsenal e a um do Liverpool, que mais cedo venceu o Fulham. Depois de ficar atrás no placar até os 87 minutos de jogo, os 'Reds' derrotaram o Fulham de virada por 4 a 3 para manter sua série de vitórias em casa e se consolidar no pódio da Premier League. O Liverpool, candidato ao título, esteve à beira do desastre em Anfield, seu feudo onde venceu todos os 10 jogos disputados contando todas as competições. Depois de sofrer o terceiro gol diante dos 'Cottagers', atual 14º do campeonato inglês, os Reds conseguiram se recuperar com gols do japonês Wataru Endo (87', 3-3) e Trent Alexander-Arnold (88', 4-3).

Esta vitória permite ao Liverpool (31 pontos) ocupar a segunda posição, beneficiado pelo empate do City com o Tottenham. O líder Arsenal está dois pontos à frente depois de vencer a partida de sábado contra o Wolves. O Aston Villa, quarto colocado (29 pontos), arrancou neste domingo um ponto na visita ao Bournemouth (2-2) aos 90 minutos graças a um gol de Ollie Watkins. Em Stamford Bridge, o Chelsea venceu o Brighton (3-2), depois de ter disputado todo o segundo tempo com dez homens, resultado que deixa os 'Blues' na 10ª posição com 19 pontos.

A equipe de Mauricio Pochettino sofreu a expulsão de Conor Gallagher (45') que recebeu dois cartões amarelos, capitão na ausência de Reece James, que estava suspenso. No segundo tempo, o Chelsea saiu na frente graças a um pênalti convertido pelo argentino Enzo Fernández (65', 3-1). O campeão mundial já havia aberto o placar de cabeça (17'), seu primeiro gol pelo Chelsea. Os alarmes dispararam com o gol de João Pedro que diminuiu (90'+2, 3-2), mas os Blues ficaram com os três pontos.