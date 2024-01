Torcedor morre esfaqueado antes do jogo Nantes-Nice

"Durante estes acontecimentos, em circunstâncias ainda a serem determinadas, um homem de 31 anos, torcedor do FC Nantes, desmaiou" e "morreu no local", "apesar da rápida intervenção dos serviços de emergência", acrescentou.

Pouco antes das 16h00 (horário de Brasília), vários veículos de turismo com motorista (VTC) "que transportavam torcedores do Nice foram atacados por torcedores do Nantes" quando se dirigiam ao estádio Beaujoire, disse o procurador da República de Nantes, Renaud Gaudeul.

Um torcedor do Nantes foi morto a facadas em brigas antes do jogo Nantes-Nice, no sábado, anunciou a promotoria.

O promotor de Nantes anunciou que foi aberta uma investigação por "homicídio doloso". O torcedor teria recebido uma facada, provavelmente de um dos motoristas do VTC agredidos, segundo uma fonte próxima ao caso.

Gaudeul confirmou em um comunicado que um motorista de 35 anos foi levado sob custódia policial no domingo, após se entregar em uma delegacia de madrugada.

O FC Nantes manifestou sua "dor" e apresentou as suas condolências aos familiares do torcedor falecido, enquanto a Ministra dos Esportes Amélie Oudéa-Castéra dirigiu seus "pensamentos" aos familiares, numa mensagem publicada no X (antigo Twitter), acrescentando que a investigação deve "especificar as circunstâncias exatas dos eventos".

Esta agressão ocorre num contexto de tensão e de incidentes recentes relacionados com os jogos da Ligue 1.

No domingo passado, dois torcedores do Brest ficaram feridos depois que vários projéteis foram lançados contra o ônibus em que estavam, após a vitória do time por 3 a 1 em Montpellier.