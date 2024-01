Rebeldes do Iêmen reivindicam ataque a dois navios no Mar Vermelho

Os rebeldes houthis no Iêmen, apoiados pelo Irã, declararam neste domingo (3) que atacaram dois navios na costa do país, e acrescentaram que as embarcações "israelenses" foram atacadas devido à guerra na Faixa de Gaza. Um comunicado publicado nas redes sociais dos houthis confirma uma "operação contra dois navios israelenses no estreito de Bab el Mandeb", um canal estratégico que conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Aden. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O primeiro navio foi atacado com um "míssil e o segundo navio com um drone", indica o texto.

Os rebeldes houthis identificaram os navios como "Unity Explorer" e "Number Nine", e acrescentaram que o ataque ocorreu depois que os dois navios "ignoraram os avisos" de suas forças. Os houthis afirmaram que continuarão mirando em navios israelenses "até que cesse a agressão israelense contra nossos irmãos na Faixa de Gaza". Um funcionário da Defesa dos Estados Unidos, que preferiu não revelar sua identidade, disse à AFP que Washington estava "ciente das informações" sobre os ataques no Mar Vermelho e que forneceria "informações a medida que estiverem disponíveis". Horas antes, o grupo de segurança marítima Ambrey informou que o navio de bandeira britânica teria sido supostamente atingido por um foguete. A empresa disse que um navio sem nome com bandeira das Bahamas foi "atingido por um foguete" enquanto navegava a 35 milhas náuticas da costa oeste do Iêmen, de acordo com a mesma fonte. "O navio atacado estava emitindo chamadas de emergência relacionadas a um ataque de míssil ou de pirataria", acrescentou a empresa sediada no Reino Unido.