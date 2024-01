Promotoria antiterrorista investiga assassinato de turista proximo à Torre Eiffel em Paris

A polícia o prendeu pouco depois que ele atacou o turista, nascido em 1999, com uma faca. Ele usou um martelo para ferir outras duas vítimas: uma britânica de 66 anos e uma francesa, de 60 anos, segundo uma fonte judicial.

O agressor, Armand Rajabpour-Miyandoab, nasceu em 1997 e vivia com os pais iranianos no subúrbio da capital francesa.

A promotoria antiterrorista investiga o assassinato de um turista com dupla nacionalidade, alemã e filipina, no sábado em Paris. O homem foi morto perto da Torre Eiffel por um homem francês, que também feriu outras duas pessoas.

Depois que o homem morreu "esfaqueado", o jovem "atacou a mulher do turista alemão", mas um "taxista que viu a cena" permitiu que se salvasse.

O ataque ocorreu "logo após às 21h locais (17h em Brasília)" quando o agressor "atacou um casal de turistas", informou o ministro à imprensa no local dos fatos, perto da Torre Eiffel.

Também expressou seu mal-estar com "o que está ocorrendo em Gaza" e acusou a França de ser "cúmplice da ação de Israel", segundo o ministro.

O agressor afirmou aos agentes que já não "podia suportar" ver muçulmanos morrerem "tanto no Afeganistão como na Palestina", declarou o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin.

A promotoria abriu uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio em conexão com associação terrorista.

Os investigadores vão analisar o histórico médico do autor do crime, um homem com um "perfil muito instável e facilmente influenciável", disse uma fonte de segurança à AFP.

Os serviços de inteligência já o tinham detido em 2016 por preparar uma ação violenta no centro financeiro de La Défense, no oeste de Paris, segundo uma fonte policial.