Povos indígenas alertam na COP28 para escassez de ajuda direta

Dos 494 milhões, "aproximadamente 8,1 milhões chegaram diretamente aos povos e comunidades indígenas", destacou o texto da aliança, conhecida pelo comprometimento com a posse florestal.

Uma coalizão de doadores institucionais e privados reconheceu em seu relatório anual que apenas 2,1% dos seus US$ 494 milhões desembolsados em 2022 (R$ 2,5 bilhões, na conversão do mesmo ano) chegaram diretamente às comunidades indígenas.

A ajuda internacional direta que os povos indígenas recebe é uma fração do total e mal permite o funcionamento de seus grupos de pressão, de acordo com relatórios apresentados durante a COP28 em Dubai.

O projeto, lançado há dois anos na conferência climática de Glasgow (COP26), consiste em uma aliança de Estados ocidentais e grandes fundações, como a Ford, que forneceram os fundos e a formação necessária aos povos indígenas para obter a titularidade de suas terras.

Para esse objetivo, foi anunciado em Glasgow um total de US$ 1,7 bilhão (R$ 8,3 bilhões na cotação atual), dos quais cerca da metade já foi desembolsada.

No ano passado, no entanto, apenas 2,1% chegou diretamente aos povos originários da América Latina, África, Ásia e do Pacífico.

Isso representa uma queda em relação aos 2,9% de doações diretas em 2021.

"Esse valor baixo é decepcionante", reconhece o comunicado de imprensa do relatório, apresentado na sexta-feira em Dubai.

Outro relatório, apresentado neste domingo pela Aliança Global de Comunidades Territoriais (Gatca), detalha os modestos orçamentos com os quais contam para defender suas causas.