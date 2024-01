Pentágono confirma ataques contra navio de guerra e embarcações comerciais no Mar Vermelho

Sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono informou que um navio de guerra do país - nomeado como USS Carney - e "várias" embarcações comerciais foram atacados no Mar Vermelho. O ataque teria começado por volta das 10h em Sanaa, Iêmen (4h em Brasília), e durado cerca de cinco horas, marcando uma escalada significativa em uma série de conflitos marítimos no Oriente Médio relacionados à guerra entre Israel e Hamas.

O Pentágono declarou estar ciente dos relatos sobre os ataques ao USS Carney e a embarcações comerciais e disse que fornecerá mais informações conforme estiverem disponíveis.

Anteriormente, um porta-voz militar britânico mencionou um ataque de drone suspeito e explosões no Mar Vermelho, sem fornecer detalhes. Embora não se tenha identificado a origem, rebeldes houthis apoiados pelo Irã no Iêmen têm realizado ataques no Mar Vermelho. Até o momento, não houve comentários imediatos do grupo. No entanto, um porta-voz militar houthi afirmou que um comunicado "importante" seria divulgado em breve.