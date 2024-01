Israel voltou a bombardear a Faixa de Gaza neste domingo(3), apesar da crescente pressão internacional para proteger a população civil e retomar a trégua com o movimento islamista palestino Hamas.

Venezuela busca reforçar em referendo reivindicação territorial sobre a Guiana

Venezuela celebra neste domingo(2) um referendo consultivo com o qual buscar reforçar uma centenária reivindicação sobre Esequibo, um território rico em petróleo e sob o controle da Guiana.

Ataque em missa católica nas Filipinas deixa quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas neste domingo (3) após a explosão de uma bomba, durante uma missa católica em uma universidade no sul das Filipinas - uma área com presença de grupos insurgentes, de acordo com a polícia.

Filipinas sofre nova forte réplica após terremoto que deixou ao menos dois mortos

Uma nova réplica de magnitude 6,6 atingiu o sul das Filipinas neste domingo(3), indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), um dia após um terremoto de 7,6 atingir a região e deixar ao menos dois mortos, além de feridos, e acionar um alerta de tsunami.

Promotoria antiterrorista investiga assassinato de turista próximo à Torre Eiffel em Paris

A promotoria antiterrorista investiga o assassinato de um turista com dupla nacionalidade, alemã e filipina, no sábado em Paris. O homem foi morto perto da Torre Eiffel por um homem francês, que também feriu outras duas pessoas.

"Não estão reunidas as condições para assinar um acordo" Mercosul-UE, afirma chanceler argentino

O chanceler em fim de mandato na Argentina, Santiago Cafiero, afirmou em entrevista a um jornal argentino que seu país não assinará esta semana o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, como esperava o Brasil e a Presidência do bloco europeu.

