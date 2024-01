Nove mortos em ataque contra ônibus no Paquistão

Nove pessoas morreram e 25 ficaram feridas depois que um agressor disparou contra um ônibus, que perdeu o controle e colidiu com um caminhão, no norte do Paquistão, disseram fontes oficiais neste domingo. Os dois veículos pegaram fogo.

O ônibus foi atacado pelo dois lados no sábado por volta das 18h30 locais (10h30 em Brasília) por ao menos cinco agressores.

Oito pessoas morreram no local, uma não resistiu a caminho do hospital e outras 25 ficaram feridas.