Nove mortos e 23 feridos em ataque violento a uma mina de ouro no Peru

Pelo menos nove trabalhadores morreram e 23 ficaram feridos em um ataque a uma mina de ouro no norte do Peru, onde sete suspeitos foram detidos, informaram na noite de sábado (2) o Ministério do Interior e os meios de comunicação locais.

As autoridades indicaram que os eventos ocorreram quando "um grupo de criminosos armados invadiu as instalações da mina Poderosa, na província de Pataz, enfrentando de forma violenta a segurança interna da empresa".

Entre os falecidos, estão sete vigilantes que tentaram impedir o ataque e dois mineiros, que perderam a vida quando os invasores lançaram explosivos na galeria da mina, informou a polícia.