Lula espera bom senso em disputa entre Venezuela e Guiana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo(3) em Dubai que espera que o "bom senso" prevaleça entre Venezuela e Guiana, em alusão ao referendo organizado pelo governo venezuelano para reforçar sua reivindicação por uma região rica em petróleo administrada por seu vizinho.

"Espero que o bom senso prevaleça, do lado da Venezuela e do lado da Guiana", dois países fronteiriços com o Norte do Brasil, disse Lula em Dubai, onde participa da COP28 sobre a mudança climática.

Lula afirmou que o referendo obviamente trará o resultado desejado pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro.