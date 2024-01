Luis Rubiales é banido do futebol por três anos

Ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol foi punido por beijo forçado em jogadora durante premiação na Copa do Mundo Feminina.A Comissão Disciplinar da Fifa suspendeu por três anos Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), de todas as atividades relacionadas ao futebol a nível nacional e internacional. A Fifa entendeu que ele violou o Artigo 13 do código do órgão, que trata de regras de fair play e comportamento. Antes do banimento por três anos, Rubiales já enfrentava uma suspensão de 90 dias. O cartola espanhol passou a enfrentar um processo disciplinar no final de agosto, após os fatos ocorridos depois da final da última Copa do Mundo feminina, em que a Espanha conquistou o título. Durante a cerimônia de entrega das medalhas em Sidney, na Austrália, Rubiales segurou uma das jogadoras, Jenni Hermoso, pela cabeça com as duas mãos e aplicou-lhe um beijo não consentido. O episódio provocado pelo dirigente acabou ofuscando a conquista da seleção feminina espanhola e gerou pressão para Rubiales deixasse seu cargo na Federação. No início de setembro, a jogadora Jenni Hermoso apresentou uma queixa criminal contra Rubiales. Procuradores da Justiça espanhola também denunciaram o cartola por agressão sexual e coerção perante o Supremo Tribunal do país. A jogadora de 33 anos disse que se sentiu "vulnerável e vítima de uma agressão" ao ser beijada pelo dirigente. Ela descreveu o gesto como "um ato impulsivo, machista, fora de lugar e sem nenhum consentimento da minha parte". Num primeiro momento, Rubiales foi suspenso provisoriamente, mas recusou-se categoricamente a renunciar durante a assembleia do órgão federativo, argumentando que o beijo foi consensual, o que foi negado pela atleta. Em consequência, as jogadoras espanholas se negaram a defender a seleção se o dirigente continuasse no cargo. Rubiales se disse vítima de um "linchamento político e midiático sem precedentes". Quatro dias após Hermoso apresentar queixa, Rubiales apresentou definitivamente sua renúncia em comunicado publicado em sua conta na rede social X (ex-Twitter). O comportamento do cartola, chefiou a Federação Espanhola de 2018 até setembro de 2023, também provocou críticas de políticos espanhóis. "O senhor Rubiales ainda não sabe onde está ou o que fez. Não está atualizado, deve renunciar imediatamente e nos poupar mais constrangimentos", disse a vice-primeira-ministra interina Yolanda Díaz, enquanto o dirigente ainda tentava se segurar no cargo. Agora, a Fifa especifica que, de acordo com as disposições existentes no seu Código Disciplinar, Rubiales tem dez dias para "solicitar uma decisão fundamentada que, se solicitada, será posteriormente publicada em Legal.fifa.com", e que a decisão está sujeita a recurso perante o Comitê de Apelações. O órgão máximo do futebol mundial acrescentou que "reitera seu compromisso absoluto em respeitar e proteger a integridade de todos e em garantir que as regras básicas de conduta decente sejam respeitadas". jps/av (EFE, DW, ots)