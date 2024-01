Liverpool vence Fulham de virada; Chelsea derrota Brighton

Atrás no placar até os 87 minutos de jogo, o Liverpool venceu o Fulham de virada por 4 a 3 para manter sua série de vitórias em casa e se consolidar no pódio da Premier League, numa 14ª rodada em que o Chelsea venceu o Brighton (3-2).

Os 'Reds', candidatos ao título, estiveram à beira do desastre em Anfield, seu feudo onde venceram todos os 10 jogos disputados contando todas as competições.

Depois de sofrer o terceiro gol diante dos 'Cottagers', atual 14º do campeonato inglês, o Liverpool conseguiu se recuperar com gols do japonês Wataru Endo (87', 3-3) e Trent Alexander-Arnold (88', 4-3).