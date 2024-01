Leverkusen empata com Dortmund (1-1) e segue líder invicto do Alemão

Em desvantagem no placar durante mais de uma hora de jogo, o Bayer Leverkusen conseguiu empatar com o Borussia Dortmund por 1 a 1 neste domingo (3), no confronto principal da 13ª rodada da Bundesliga alemã, mantendo assim sua invencibilidade e sua condição de líder.

Com 35 pontos em 39 possíveis, os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso continuam invictos e com três pontos a mais que o Bayern de Munique (32), que não pôde jogar no sábado contra o Union Berlin devido à forte nevasca (de até 44 cm) sobre a capital da Baviera.

A nova data da partida ainda não foi comunicada pela Liga Alemã de Futebol (DFL).