Inter vence Napoli (3-0) e recupera liderança da Serie A

A Inter de Milão recuperou a liderança da Serie A depois de vencer por 3 a 0 em sua visita ao Napoli, atual campeão italiano, que com esta derrota fica quase definitivamente afastado da luta pelo Scudetto. A equipe 'nerazzurra' soma 35 pontos e supera a Juventus, que tem 34, após vencer o Monza fora de casa por 2 a 1 na sexta-feira, enquanto o Napoli permanece com 24 pontos, empatado com a Roma, que neste domingo venceu o Sassuolo por 2 a 1. A partida no estádio Diego Armando Maradona era para o Napoli uma das últimas chances de seguir lutando pela manutenção do título.

Mas a equipe que Walter Mazzarri comanda há duas semanas teve de se render às evidências: a Inter é atualmente a melhor equipe e neste domingo se mostrou muito mais eficaz nas finalizações. "Foi um teste importante, precisávamos de uma vitória como esta. Fomos donos do jogo e vencer assim nos deixa muito felizes", disse o técnico da Inter, Simone Inzaghi, após a partida. Embora Matteo Politano tenha quase colocado os donos da casa em vantagem após meia hora de jogo, com um chute na trave, foi a Inter quem teve mais chances e acabou abrindo o placar, com um belo voleio de fora da área do turco Hakan Çalhanoglu (44'). O Napoli sentiu muito esse gol pouco antes do intervalo e a Inter aproveitou, garantindo a vitória com os gols de Nicolo Barella, após uma grande jogada individual dentro da área (62') e do francês Marcos Thuram, finalizando um cruzamento do colombiano Juan Cuadrado (85').

Mazzarri não quis falar com os canais de televisão após a partida, chateado com a atuação da arbitragem e, segundo a imprensa italiana, para evitar declarações que pudessem levar a uma sanção. Mais cedo, a Roma venceu o Sassuolo fora de casa com gols do argentino Paulo Dybala (76', de pênalti) e do dinamarquês Rasmus Kristensen (82'), após o brasileiro Matheus Henrique anrir o placar (25') para a equipe local, que aos 63 minutos ficou em inferioridade numérica devido à expulsão de Daniel Boloca.

Com esta vitória, a equipe de José Mourinho passa entrou no G4, que classifica para a próxima Liga dos Campeões, embora empatada com o Napoli, e a cinco pontos do pódio, atualmente fechado pelo Milan, que venceu no sábado, por 3 a 1, o Frosinone. O treinador português está sendo investigado pela federação italiana por ter afirmado após o jogo que o árbitro Matteo Marcenaro "não tem estabilidade emocional para apitar um jogo deste nível".