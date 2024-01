Dois mortos em bombardeio no sul da Ucrânia, que derrubou 10 drones russos

Pelo menos duas pessoas morreram neste domingo (3) em bombardeios na região de Kherson, no sul da Ucrânia, e as autoridades afirmaram ter derrubado um míssil e dez dos 12 drones lançados pela Rússia em um novo ataque noturno.

Um homem de 78 anos morreu no bombardeio à localidade de Sadove, às margens do rio Dnieper, no front, disse o chefe da administração militar de Kherson, Roman Mrotshko.

A localização fica às margens do rio Dnieper, que marca a linha de frente na região. As forças russas ocupam a margem esquerda do rio.