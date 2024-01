Destróier dos EUA abate drones que atacaram navios no Mar Vermelho

"Hoje houve quatro ataques contra três navios comerciais que operavam em águas internacionais no sul do Mar Vermelho", continuou.

"O destróier USS Carney da classe Arleigh-Burke respondeu a pedidos de socorro" de três navios, os ajudou e derrubou três drones que se aproximavam do navio de guerra durante o dia, disse o Centcom no comunicado.

Um destróier americano derrubou vários drones neste domingo (3) ao prestar assistência a navios comerciais no Mar Vermelho que haviam sido alvo de ataques vindos do Iêmen, informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).

Os houthis assumiram a responsabilidade pelos ataques contra o Unity Explorer e o Number Nine em uma declaração nas redes sociais neste domingo, alegando que os navios eram israelenses e que os ataques contra embarcações continuariam "até que a agressão israelense contra nossos irmãos em Gaza termine".

Os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, lançaram uma série de drones e mísseis em direção a Israel nas últimas semanas e capturaram um navio de carga no mês passado, marcando uma escalada significativa na ameaça aos envios na região.

O Carney detectou um míssil disparado de uma área do Iêmen controlada pelos houthis, que atingiu perto do M/V Unity Explorer, com bandeira das Bahamas, e depois relatou danos leves causados por outro míssil vindo de uma área controlada pelos rebeldes.

O M/V Number Nine, de bandeira panamenha, informou danos sem vítimas após um míssil lançado do Iêmen, e o M/V Sophie II, também com bandeira do Panamá, relatou que foi atingido, mas não sofreu nenhum dano significativo.

O Centcom disse que os ataques "representam uma ameaça direta ao comércio internacional e à segurança marítima".

Assegurou que tem "todas as razões para acreditar que esses ataques, embora lançados pelos houthis no Iêmen, são totalmente permitidos pelo Irã", e acrescentou que "os Estados Unidos considerarão todas as respostas apropriadas em coordenação com seus aliados e parceiros internacionais".