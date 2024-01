Deslizamentos de terra deixam 20 mortos na Tanzânia

Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas em deslizamentos de terra causados por chuvas torrenciais no norte da Tanzânia, declarou neste domingo (3) a comissária do distrito afetado, acrescentando que o balanço pode aumentar.

As fortes chuvas atingem desde sábado a cidade de Katesh, a cerca de 300 km da capital Dodoma, de acordo com Janeth Mayanja, comissária do distrito de Hanang.

A presidente tanzaniana, Samia Suluhu Hassan, que estava em Dubai para a COP28, expressou seus pêsames e afirmou que havia ordenado o envio de ajuda para socorrer as vítimas.