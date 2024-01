Comunicado do Business Wire :Sharjah National Day Celebrations Committee

From the Union Day celebration in Sharjah (Photo 1: AETOSWire)

Sharjah concluiu as celebrações do 52º Dia da União, que duraram 12 dias, com ampla participação de todos os segmentos da sociedade, incluindo entidades governamentais, instituições do setor privado, Emirados, residentes internacionais e visitantes do emirado.

Mais de 200 atividades organizadas pelo Comitê de Celebrações do Dia Nacional de Sharjah foram realizadas nas cidades de Sharjah, Mleiha, Dibba Al Hosn, Khorfakkan, Kalba, Al Bataeh, Al Mudam, Al Dhaid e Al Hamriyah. As comemorações também ocorreram em áreas culturais e turísticas como o Forte de Al Dhaid, as aldeias históricas em Al Hamriyah, Mleiha e Kalba. Outros locais incluíram Wadi Al Hilo, o Parque Nacional em Sharjah, o Canal da Ilha Al Hosn, o Anfiteatro Khorfakkan, o Lago Kalba e o Parque Público Al Bataeh.

Sua Excelência Khalid Jasim Al Midfa, presidente do Comitê de Celebrações do Dia Nacional de Sharjah, disse: "As atividades de Sharjah para celebrar o 52º Dia da União concentraram-se em combinar orgulho com a cultura e o patrimônio da sociedade dos Emirados e sua identidade nacional. Ao longo de mais de 52 anos, os Emirados Árabes Unidos priorizaram o desenvolvimento, o crescimento e a perspectiva futura, tornando-se um modelo regional e global pioneiro no cuidado com o desenvolvimento humano, tolerância e convivência, e se esforçando incansavelmente para construir um futuro sustentável melhor para as gerações presentes e futuras, graças à visão sábia de nossa liderança."

"As atividades para celebrar o Dia da União partem da fé sincera de cada um de nós na grandeza daquilo que o nosso querido país nos deu desde o anúncio da sua união pelos pais fundadores, até à nossa sábia liderança, que sempre molda o futuro e implementa o que excede as nossas expectativas. Essa fé e esse amor estão firmes no coração de todos que vivem nesta terra. Isso ficou evidente na participação de um grande número de nacionalidades que vivem em Sharjah e de seus visitantes."

As comemorações deste ano foram caracterizadas pela diversidade de eventos e atividades em 9 regiões de Sharjah, que se concentraram em mostrar as conquistas, a história e o patrimônio dos Emirados Árabes Unidos, incluindo uma ampla variedade de desfiles populares, performances e shows culturais e tradicionais que refletem a identidade da sociedade árabe e dos Emirados, a importância de manter um estilo de vida sustentável, oficinas educacionais para crianças e adultos, exposições de famílias produtivas e muito mais.

*Fonte:AETOSWire

