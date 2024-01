Com um a menos, PSG vence Le Havre e abre vantagem na liderança da Ligue 1

Apesar da lesão de Fabian Ruiz e da expulsão de Gianluigi Donnarumma, o Paris Saint-Germain venceu por 2 a 0 em sua visita ao Le Havre neste domingo (3), pela 14ª rodada da Ligue 1, e se distanciou na liderança do campeonato. Esta décima vitória da temporada, juntamente com a primeira derrota do Nice em Nantes (1-0), no sábado, permite aos parisienses ganhar quatro pontos de vantagem sobre o seu perseguidor mais próximo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Estou muito orgulhoso do que a equipe mostrou, da mentalidade e da capacidade de adaptação às diferentes coisas que aconteceram durante o jogo", disse o técnico espanhol Luis Enrique após o jogo.

Corajoso e disciplinado, o Le Havre, que vinha de uma invencibilidade de cinco jogos consecutivos, procurou as oportunidades e em alguns momentos colocou o líder em apuros, mas a qualidade técnica superior dos parisienses e a individualidade de jogadores como Kylian Mbappé fizeram a diferença. A partida começou de forma catastrófica para o time da capital francesa. Gaultier Lloris, jogador do Le Havre, poderia ter aberto o placar após uma saída errada de Donnarumma, mas Carlos Soler tirou a bola em cima da linha para evitar o gol dos donos da casa (7'). Fabian Ruiz, que reclamava de dores no ombro direito desde uma disputa aérea, teve que ser substituído pelo uruguaio Manuel Ugarte (8'). Mas o pior ainda estava para vir, com uma saída perigosa de Donnarumma fora da sua área, e o goleiro italiano, superado por Josué Casimir, levantou o pé na altura do rosto do adversário, gesto imediatamente punido com cartão vermelho (10') .

Luis Enrique teve que fazer uma nova alteração, colocando o jovem goleiro espanhol Arnau Tenas já que não podia contar com o costarriquenho Keylor Navas devido a uma lesão. O jovem de 22 anos, revelado em La Masía (categorias de base do Barcelona) e capitão da Espanha na última Eurocopa Sub-21, mostrou personalidade e deu conta do recado, salvando chances de Yacine Kechta (51') e Mohamed Bayo (58' e 64').

Ele também brilhou em uma defesa em dois tempos na tentativa de Nabil Alioui. O PSG se superou após a expulsão de Donnarumma e Mbappé abriu o placar com um chute que desviou na trave antes de entrar (23'). Os anfitriões procuraram o gol de empate no segundo tempo, mas no final foi Vitinha, com um disparo desviado por um defensor do Le Havre, quem garantiu a vitória parisiense (89').