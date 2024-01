Barça vence Atlético de Madrid (1-0) com gol de João Félix e é 3º no Espanhol

O atacante português João Félix, que marcou no jogo da Liga dos Campeões no meio da semana contra o Porto (2-1), balançou a rede aos 28 minutos, encobrindo o goleiro esloveno Jan Oblak após um bom passe do brasileiro Rapinha.

O Barcelona venceu neste domingo (3) o Atlético de Madrid por 1 a 0 no Estádio Olímpico Lluís Companys, resultado que deixa os 'culés' na terceira posição, com três pontos a mais que os 'colchoneros' pela 15ª rodada do campeonato espanhol.

Félix fechou a sua grande semana com uma nova grande exibição pelo lado esquerdo do Barça. Os 35 mil espectadores que enfrentaram o frio na capital catalã aplaudiram o português quando foi substituído no segundo tempo.

Com 34 pontos, os comandados de Xavi Hernández estão a quatro da dupla que lidera o campeonato, Real Madrid e Girona, enquanto os comandados de Diego Simeone continuam na zona da Champions, mas começam a sentir a proximidade do Athletic Bilbao (5º) que venceu o Rayo Vallecano por 4 a 0 no sábado.

Desde a derrota no 'El Clásico' contra o Real Madrid, no final de outubro, o Barça engatou a quinta marcha e chega à reta final do ano cheio de confiança e com a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões garantida.

Já no primeiro minuto de jogo Raphinha se livrou da marcação de vários zagueiros do time colchonero antes de chutar cruzado demais. O Barça era avassalador nesse início de jogo, e uma boa triangulação entre João Félix e Lewandowski foi frustrada por Mario Hermoso que interceptou o chute do atacante polonês.