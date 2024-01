Uruguai registra primeiro caso de vírus equino que também pode afetar humanos

O Uruguai registrou o primeiro caso de encefalite equina, um vírus transmitido por mosquitos infectados que também pode afetar humanos, informaram as autoridades neste sábado (2).

O Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca (MGAP) disse que o primeiro caso de Alphavirus (encefalite equina) foi confirmado em um cavalo localizado no litoral do país.

Esta região do oeste do Uruguai faz fronteira com a Argentina, que na quinta-feira declarou emergência sanitária e ordenou a imobilização de gado equino devido a surtos do vírus Encefalomielitis Equina (EE) no centro e nordeste do país.