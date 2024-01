Ucrânia acusa Rússia de ter executado soldados que queriam se render

A Ucrânia acusou neste sábado (2) a Rússia de ter cometido um "crime de guerra" ao executar soldados ucranianos que haviam indicado a intenção de se render, após a divulgação de imagens nas redes sociais.

A AFP não pôde verificar a autenticidade nem a localização dessas imagens.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em um breve vídeo publicado no Telegram, dois homens são vistos saindo de um abrigo, um deles com as mãos para cima, antes de se deitar no chão sob o olhar de um grupo de militares.