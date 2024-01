Representantes de Puigdemont e dos socialistas de Sánchez fazem reunião na Suíça

O partido do líder independentista catalão Carles Puigdemont, exilado na Bélgica desde 2017, e os socialistas do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, finalmente se encontraram neste sábado (2), na Suíça - uma reunião antecedida por grande sigilo.

O primeiro encontro, desde o acordo em que o Juntos pela Catalunha (JuntsXCat) possibilitou em 16 de novembro, com seus sete deputados, a posse de Sánchez para um novo mandato, aconteceu "em um ambiente cordial e de trabalho", explicou o partido catalão em um comunicado.

O JuntsXCat também anunciou que o diplomata salvadorenho Francisco Galindo Vélez, que foi embaixador de El Salvador na França, participou da reunião e será "quem coordenará o mecanismo internacional que faz parte do acordo político", uma figura de mediador, solicitada pelos separatistas.