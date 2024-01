Presidente francês viajará ao Brasil em março para discutir acordo UE-Mercosul

Macron anunciou a decisão depois de reunir-se com Lula na COP28 em Dubai. Segundo o Palácio do Planalto, a visita ocorrerá em 27 de março.

Entre as coincidências, Macron citou "a luta contra o desmatamento(...), questões de defesa, interesses econômicos e questões culturais".

Os líderes também discutirão o futuro do acordo comercial entre UE e Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), fechado em 2019 após 20 anos de duras negociações.

O acordo, no entanto, não foi ratificado devido a preocupações do bloco europeu com as políticas ambientais, especialmente do Brasil.

As negociações entre ambas as partes continuam no momento, apesar de Brasil e Argentina qualificarem as exigências da UE como parciais e inaceitáveis.

Porém, Lula se mostrou confiante na sexta-feira e escreveu na rede social X que ambas as partes estavam perto de "fechar esse acordo". O Brasil exerce a presidência semestral do Mercosul.

Na sexta-feira, Lula participou de reuniões paralelas à COP28 em Dubai.