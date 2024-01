Nice é derrotado pelo Nantes (1-0) e perde chance de assumir liderança da Ligue 1

O Nice parece ter sentido a pressão e a responsabilidade neste sábado (2) ao sofrer sua primeira derrota da temporada fora de casa contra o Nantes (1-0). Se tivesse vencido, a equipe do sul da França teriam assumido a liderança da Ligue 1 à frente do Paris Saint-Germain, que visita o Le Havre no domingo.

Foi só nesta 14ª rodada do campeonato francês que o Nice não somou nenhum ponto, e pela primeira vez ficou atrás no placar.

O meio-campista Florent Mollet marcou aos 24 minutos para dar os três pontos ao Nantes (8º) que jogou sob o comando do novo técnico Jocelyn Gourvennec.