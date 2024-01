Nevascas paralisam serviços na Alemanha e criam 'manto de neve' em Munique

A chegada intensa do inverno boreal também perturbou o tráfego ferroviário. Segundo a principal empresa ferroviária da Alemanha, Deutsche Bahn, os trens não podiam acessar a estação central de Munique, e também eram esperados cancelamentos ou atrasos no restante do sul da Alemanha durante o dia.

Após suspender os voos até ao meio-dia (8h no horário de Brasília), o aeroporto de Munique anunciou que, "devido à persistente nevasca", estenderia a medida até às 6h (3h no Brasil) de domingo, 3. Um porta-voz informou à AFP que 760 voos serão afetados.

A agência de notícias Deutsche Presse-Agentur (DPA) informou que alguns passageiros em Munique e na cidade vizinha de Ulm passaram a noite de sexta-feira, 1º, nos trens devido à paralisação.

Em Munique, nenhum ônibus ou bonde operava na tarde de sábado, segundo a autoridade de trânsito local. Algumas linhas de metrô e trens regionais também foram afetadas.

As árvores derrubadas deixaram "milhares" de pessoas sem energia em todo o Estado da Baviera, disse a empresa de serviços públicos Bayernwerk à DPA. A polícia da Baixa Baviera, região a noroeste de Munique, disse ter respondido a 350 incidentes relacionados com neve e gelo entre a noite de sexta-feira e o início deste sábado, alguns dos quais provocaram ferimentos ligeiros a moderados.

A partida entre o Bayern Munique e o Union Berlin, pela 13ª rodada do campeonato alemão, originalmente marcada para este sábado, foi adiada, principalmente devido à neve acumulada no teto do estádio Allianz Arena.

Tempestade atingiu Europa Central

Na Áustria e na Suíça, a nova nevasca levou as autoridades a alertar sobre o perigo de avalanches. As províncias de Tirol e Vorarlberg, no oeste da Áustria, elevaram os alertas de avalanches para o segundo nível mais alto, depois que a região recebeu até 50 centímetros de neve durante a noite.